Города Подмосковья получили награды премии Туристические города

Церемония награждения III Всероссийской премии «Туристические города» прошла 28 февраля в Касимове Рязанской области. Семь городов Подмосковья вошли в число лауреатов конкурса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заявки на премию оценивали в 25 номинациях. В финал открытого конкурса вышли 195 проектов из 60 регионов России. В этом году на соискание награды подали 387 проектов из 70 регионов страны.

Среди призеров от Московской области — Коломна, которая заняла первое место в номинациях «Город музейного туризма» и «Город туристических брендов». Звенигород стал вторым в категории «Город санаторного и оздоровительного туризма», Одинцово — вторым в номинации «Город паркового туризма и смысловых пространств».

Третьи места получили Руза в номинации «Город культурного наследия в туризме», а также Зарайск и Клин — в категории «Город культурно-познавательного туризма». Специальный диплом «За активную позицию в развитие туризма города» вручили демонстрационному центру ЦАГИ в Жуковском.

Премия «Туристические города» входит в экосистему «Россия вдохновляет на путешествия» и направлена на развитие въездного и внутреннего туризма, а также индустрии гостеприимства в муниципалитетах страны. Награды присуждаются по итогам прошедшего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.