Главный хранитель Мелиховского музея Ксения Чайковская получила премию «Признание»

Церемония награждения состоялась 13 мая в Государственном театре Наций. Кроме Ксении Абрамовны, памятную статуэтку и денежную премию получили еще 14 деятелей культуры и искусства старшего поколения.

«Каждый год, вручая Премию «Признание», мы говорим спасибо тем, кто посвятил свою жизнь искусству. Это наши учителя, наши ориентиры, люди, благодаря которым мы вообще пришли в профессию. Мы любим вас, мы гордимся вами, и эта Премия — знак признательности от всех нас, кто продолжает идти по вашему пути», — сказал соучредитель фонда «Артист», актер Леонид Ярмольник.

Ксения Чайковская работает в музее уже 54 года, 40 из которых является главным хранителем. Она занимается комплектованием фондов музея и их реставрацией. При участии Ксении Абрамовны были приобретены уникальные предметы пушкинской эпохи для создания экспозиции в филиале «Мелихово» — музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Также под ее руководством было создано более 20 выставочных проектов, которые демонстрировались в России и за рубежом.

Ксения Абрамовна имеет почетные звания: «Ветеран труда», «Заслуженный работник культуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.