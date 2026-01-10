сегодня в 16:17

Главный актер сериала «Эль Турко» Джан Яман задержан с наркотиками в Стамбуле

Главного актера сериала «Эль Турко» Джана Ямана задержали с наркотиками в Стамбуле. Любимцу российских домохозяек грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает SHOT .

36-летнего актера задержали с запрещенными веществами в ходе полицейского рейда по ночным клубам Стамбула. Внимание стражей порядка привлекли твердые красные кубики, найденные в его кармане. Согласно данным турецких СМИ, проведенная экспертиза подтвердила, что это наркотики.

В настоящее время Яман находится под страже в турецком СИЗО. Актеру предъявят обвинения только в хранении, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Турецкий актер Джан Яман получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Эль Турко», «Ранняя пташка», «Мистер ошибка» и других.

Ранее в Турции по делу о наркотиках задержали актера Догукана Гюнгера, исполнившего одну из главных ролей в сериале «Клюквенный щербет».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.