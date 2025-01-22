Глава СПЧ Фадеев заявил, что музей истории ГУЛАГа скоро откроют

Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил об отсутствии опасений касаемо того, откроется ли столичный музей истории ГУЛАГа вновь, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Я разговаривал с руководством Москвы. Никаких идей о закрытии музея нет. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют», — сказал Фадеев.

Он также добавил, что в будущем на базе музея возможно проведение заседания Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политрепрессий.

Ранее у музея ГУЛАГа поменялся директор — на эту должность по совмещению встала глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова. С 2012 по начало 2025 года им руководил член СПЧ Роман Романов.

В ноябре 2024 года музей, посвященный памяти жертв репрессий, временно закрыли, так как там обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.