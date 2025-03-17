Глава РВИО в Петербурге рассказал о сохранении исторической памяти

Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, председатель отделения Российского военно-исторического общества в Петербурге Юрий Носов заявил, что в городе успешно занимаются созданием крупной базы исторических документов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Петербургское отделение должно проводить значимые научно-просветительские мероприятия, организовывать выставки, способствовать формированию ответственной гражданской позиции, готовности защищать свою Родину на фронте и в тылу», — сказал Носов.

По его словам, отдельное направление работы — это мемориалы: установка памятных досок и открытие памятников.

На посту председателя Юрию Носову уже удалось сделать работы плановой и системной, организовать взаимодействие с ведущими учреждениями. Сейчас петербургское отделение организовывает и проводит мероприятия и реализует различные проекты по военно-исторической тематики.

К 80-летию Победы РВИО в Петербурге выступит соорганизатором выставки «Победный 45» и форум «Уроки Великой Отечественной войны и современная геополитика».