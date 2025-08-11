Глава Подольска пригласил любителей классики на концерт «Путь Чайковского»

В 1884–1885 годах великий русский композитор Петр Чайковский гостил в Подольске в усадьбе Плещеево у Надежды фон Мекк. Здесь он завершил Концертную фантазию для фортепиано с оркестром, Оркестровую сюиту № 3 и создал музыку к романсам «На нивы желтые нисходит тишина» и «Не спрашивай». любил гулять вдоль реки Пахры, заходил в Троицкий собор и наслаждался церковным пением. Подольск для него стал местом вдохновения.

«Уже в эту пятницу, 15 августа, историческая усадьба вновь наполнится звуками его музыки. В рамках проекта „Путь Чайковского“ состоится концерт под открытым небом. Легендарный Юрий Башмет и выдающиеся музыканты исполнят произведения великого композитора на скрипке, виолончели, гобое и трубе. Вход свободный. Не пропустите это уникальное событие всероссийского масштаба!» — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Фестиваль пройдет 15 августа в усадьбе Плещеево, начало в 20:00. Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов: Павел Милюков, Александр Рамм, Федор Освер и Семен Соломатников.

Концерт организован Русским концертным агентством при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и администрации городского округа Подольск и пройдет под открытым небом на специально подготовленной площадке.

Мероприятие можно посетить бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.