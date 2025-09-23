Газманов пытается вернуть деньги, которые он дал в долг Саркисяну

Газманов обратился в СК РФ с целью вернуть деньги, данные в долг Саркисяну

Известный певец Олег Газманов намерен вернуть средства, накопленные на пенсию, которые ранее он дал в долг Геворку Саркисяну, сообщает Абзац .

В 2019 году Газманов и его жена предоставили Саркисяну денежный займ. Он принял деньги, но в установленный срок не вернул их.

В настоящее время артист стремится вернуть личные сбережения. С этой целью Газмановы подали официальное обращение в Следственный комитет Российской Федерации.

Примечательно, что имя Геворка Саркисяна уже фигурирует в рамках двух уголовных дел, связанных с мошенническими действиями.