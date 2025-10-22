Гао Ци отметил перспективы сотрудничества с российскими киностудиями

Возможности для расширения сотрудничества между российскими и китайскими кинокомпаниями стали одной из тем VI международного форума внешнеэкономической деятельности, который прошел в Нижнем Новгороде 21 октября.

Руководитель представительства Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) и Китайской Международной Торговой палаты (CCOIC) в России Гао Ци рассказал, что Китай заинтересован в изучении потенциала Нижегородской области в сфере кинопроизводства. По его словам, развитию партнерства мешают сложности с прямыми авиарейсами между Нижним Новгородом и Китаем, однако при их решении сотрудничество может выйти на новый уровень.

«В будущем мы можем углубить уже имеющееся сотрудничество с Россией в сфере кинопроизводства, в том числе и в Нижегородском регионе. Думаю, что сотрудничество китайских и российских кинокомпаний будет плодотворным и здесь», — отметил Гао Ци.

Он также выразил уверенность, что совместные российско-китайские проекты смогут конкурировать с голливудской продукцией, подчеркнув географические преимущества России для партнерства с Китаем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.