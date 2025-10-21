сегодня в 16:44

Галкин* полностью погасил долг по налогам после обращения в суд

После судебного разбирательства юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин* урегулировал свои налоговые обязательства как индивидуальный предприниматель. В публичной базе данных судебных дел сказано, что он полностью погасил свои долги, пишет RT .

Исполнительное производство в отношении ИП Максима Галкина* было инициировано судебными приставами 25 августа 2025 года.

Однако уже 28 августа дело было прекращено в связи с полной выплатой должником всех предписанных штрафов и задолженностей.

Галкин* прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в 2023 году. В судебном реестре указано, что основанием для взыскания долга являлись «налоги и сборы, включая начисленные пени».

* Физлицо признано иноагентом в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.