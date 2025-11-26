Галерею-колоннаду восстановили в усадьбе Горенки в Балашихе

Восстановленную галерею-колоннаду с павильоном открыли в музее-усадьбе Горенки в городском округе Балашиха. На торжественном открытии присутствовал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Усадьба Горенки — одна из самых больших в Подмосковье, принадлежавшая во второй половине 18 — начале 19 века семье графов Разумовских и Долгоруковых. В советское время на территории усадьбы располагались исполком, детский дом и областной санаторий «Красная Роза».

Восстановление усадьбы идет с февраля 2022 года. За это время были приведены в порядок территория усадьбы и исторический грот. Во Дворце реставрационные работы почти завершены, к настоящему времени восстановлены: малая Мраморная гостиная, Золотой, Петровский и бальный залы. Площадь Дворца более четырех тысяч квадратных метров.

В восстановленных залах проводят экскурсии. На выставке «Отечественная война 1812 г.», можно увидеть гравюры, открытки и памятные медальоны П. Ф. Толстого, которые отражают основные события того периода. Редкие иконы представлены в экспозиции «От сердца к сердцу: наследие иконописи». Гости усадьбы могут посетить «Горенки Фабричные» — выставку, рассказывающую о культуре винокурения России.

Посещение приусадебной территории и главного Дворца осуществляется по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно на сайте или по телефону: 8(930)928-97-76.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.