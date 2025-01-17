Галактионова заменила Лихачеву на посту главы Пушкинского музея

Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве назначена Ольга Галактионова, она с 2021 года была главой РОСИЗО, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале .

Она отметила, что под руководством Галактионовой появились крупные выставочные проекты, среди которых «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», «ДК СССР». Последняя работа стала лауреатом первой Нацпремии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева.

По словам министра, РОСИЗО активно работало в новых регионах страны. Там открыли детские центры, Музей кино в городе Шахтерске ДНР.

Ранее гендиректором Пушкинского музея была Елизавета Лихачева, она покинула свой пост в январе. Причины и новое место работы неизвестны.