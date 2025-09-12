Французский замок в российской глуши: почему Пугачева не сможет продать особняк

Подмосковная деревня Грязь, где располагается замок певицы Аллы Пугачевой, находится слишком далеко от спортзалов, детских площадок, клубов, ресторанов и скверов, а содержание особняка обойдется в огромную сумму. Эти особенности отпугивают потенциальных покупателей, сообщает kp.ru .

«Богачи покупают дорогие дома в элитных поселках с развитой инфраструктурой, солидной охраной и такими же важными соседями. В деревне Грязь ничего подобного нет — рядом дома обычных людей», — сказали риелторы журналистам.

Недвижимость не зарегистрирована в кадастре, а после присвоения комику Максиму Галкину* статуса иностранного агента интерес к покупке его собственности практически исчез. Даже известные личности иронизировали над особняком, характеризуя его как «французский замок, затерянный в российской глуши».

Внешний вид особняка отличается чрезмерной оригинальностью: витиеватые узоры на фасадах, горгульи и экстравагантное внутреннее убранство.

*Признан в РФ иностранным агентом.