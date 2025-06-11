Форум регионального кино «Новый вектор» пройдет в музее «Новый Иерусалим» Истры

С 26 по 27 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» округа Истра пройдет III форум регионального кино «Новый вектор», который организует фонд поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Главная тема форума этого года — прокат и продвижение документального кино, снятого в регионах нашей страны. Участники форума — представители органов государственной власти, руководители киностудий, продюсерских центров, онлайн-платформ, кинопрокатных компаний, общественные деятели и деятели кино — проанализируют динамику развития рынка авторского кино, расскажут о наиболее ярких премьерах, обсудят механизмы эффективного продвижения контента. В ходе форума спикеры наметят практические шаги к формированию совместной стратегии регионального продвижения документального кино — на основе обсужденных практик и производственных реалий.

В заключительный день мероприятия состоится питчинг проектов документального кино, находящихся в стадии завершения. Участники презентации получат возможность показать свои работы представителям киноиндустрии и обсудить возможности их продвижения. Также на форуме состоится презентация трейлеров фильмов, снятых в рамках конкурса ФПРК («Россия — взгляд в будущее») 2024 года.

В рамках форума «Новый вектор» пройдут некоммерческие показы фильмов ФПРК. Зрителям представят короткометражные документальные киноленты и киноальманахи, иллюстрирующие культурное, географическое и этническое многообразие нашей страны, а также повседневную жизнь её современных граждан.

Регистрация на участие в III форуме регионального кино уже открыта. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на официальном сайте форума.

Организатор: Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Партнер: Государственный музей-заповедник «Новый Иерусалим».

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Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.