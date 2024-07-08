Фонограмма подставила Бузову, и все услышали ее настоящий голос

Очередной скандал разразился вокруг артистки Ольги Бузовой после того, как на одном из последних ее концертов выключилась фонограмма, и все услышали настоящий голос певицы. Видео выступления стремительно разлетелось по Сети, сообщает kp.ru .

Сам концерт состоялся еще несколько месяцев назад. На одной из песен у Бузовой не включилась фонограмма, и артистка начала петь без нее. Такое развитие событий удивило как саму Ольгу, так и ее слушателей.

Все присутствующие на выступлении услышали настоящий голос артистки. После этого возмущенная певица быстро остановила концерт и обратилась к ответственным за звук.

Преданные фанаты решили поддержать звезду восторженными криками: «Оля! Оля!». Немного постояв на сцене, Ольга решила объясниться.

«Пришлось сделать вид, что что-то с фонограммой. Слушайте, как здорово, что вы знаете, как меня зовут. Все хорошо?» — сказала Бузова и продолжила концерт.

Слитое в Сеть видео артистка оставила без комментариев.