Фольклорный праздник «Сохраняя традиции» пройдет 15 января в Нахабине

Фольклорный праздник «Сохраняя традиции» состоится 15 января на обновленной набережной Торфяного озера в поселке Нахабино. Мероприятие приурочено к Старому Новому году и организовано клубом «Мечта», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начнется в 17:00 и будет посвящен сохранению культурного наследия. В программе — выступления фольклорных коллективов клуба «Мечта», знакомство с традиционными русскими обычаями и обрядами.

Гости смогут насладиться яркими номерами, узнать больше о народном творчестве и принять участие в интерактивных элементах праздника. Организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано на детей и взрослых и направлено на укрепление культурной идентичности.

Вход на праздник свободный. Организаторы приглашают всех желающих провести время на свежем воздухе и познакомиться с традициями предков.

