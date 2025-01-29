ФНС ликвидирует последнюю фирму лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева

Воронцов скончался год назад, но никаких изменений касательно компании не произошло. 50% ООО принадлежит директору, а вторая половина — Кортневу. Фирма была создана в 2012 году для осуществления творческой деятельности музыкального коллектива. Она была последней в России, оформленной на артиста.

Последнее время ООО стабильно показывала отрицательный результат — минус 235 тыс. рублей ежегодно. При этом сам Кортнев осудил СВО в 2022 году и уехал в США. Музыкант хотел продолжить работать в России, но его концерты отменяли из-за давления общественности.

Весной 2023 года после очередной отмены выступления Кортнев вступил в конфликт с полицейским. В отношении его возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Тогда он отделался штрафом в 20 тыс. рублей. После этого артист начал гастролировать в Грузии и Армении.

В октябре 2023 года Кортнев лишился своей творческой школы в городском округе Химки в Подмосковье. ФНС приняла решение о закрытии из-за долгов в 9,4 млн рублей.