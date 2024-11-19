Флюид-арт выставка открылась в Ленинском городском округе

В подмосковном Ленинском городском округе на базе библиотеки поселка Развилка состоялась презентация выставки Елены Кочетковой «Мелодия цвета» в стиле флюид-арт, где свыше 50 человек смогли увидеть удивительные предметы декора, шкатулки, брошь, поучаствовать в мастер-классе и многое другое, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Мысль, которая была у меня, когда я это увидела, смогу ли я вообще такое сделать. Самое главное, не бояться. На самом деле не нужна специальная художественная подготовка, здесь больше чувство цвета, чувство композиции и конечно, наглядность, насмотренность в цветовых сочетаниях», — приводятся в сообщении слова автора выставки «Мелодия цвета» Елены Кочетковой.

Елена Кочеткова дизайнер-декоратор, преподаватель Русской Академии Ремесел. Экономист по первому образованию и ландшафтный дизайнер. Она соединяет в своем творчестве флюид-арт и другие декоративные техники, создавая уникальные образы, которые словно оживают на холстах и предметах интерьера. Ее работы олицетворяют гармонию и равновесие, принося в жизнь зрителей яркие впечатления и новые эмоции.

«Талантливый человек талантлив во всем. После нашего знакомства на репетиции спектакля в театральной студии, я узнала, что Елена создает такую красоту и конечно же, не могла не предложить ей наше выставочное пространство», — добавила заведующая библиотекой поселка Развилка Ольга Колыванова. Напоминаем, что любой желающий сможет посетить выставку до 10 января 2025 года.

Посетить ее можно в следующие часы: Вторник и четверг с 11.00 до 17.00 Среда и пятница с 16.30 до 20.00 Суббота и воскресенье с 11.00 до 19.00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.