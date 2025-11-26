Физтех-лицей им Капицы приглашает жителей Подмосковья на концерт танцевальной студии

Физтех-лицее им. П. Л. Капицы городского округа Долгопрудный пройдет концерт танцевальной студии Dance Art под названием «Свети там, где ты есть». Мероприятие состоится 28 ноября в 16:00 в Технопарке, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студия «Dance Art» является визитной карточкой физтех-лицея. Хореограф-постановщик коллектива Екатерина Калиниченко — многократный победитель всероссийских и международных танцевальных конкурсов, а также обладательница благодарностей от Губернатора Московской области.

«На концерте зрители смогут увидеть новые хореографические постановки, наполненные эмоциями и энергией. Это мероприятие предоставит возможность погрузиться в мир танца и искусства, ощутить ритм и атмосферу каждого выступления», — рассказали в учреждении.

Концерт пройдет по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, Летная улица, 2

Вход свободный. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.