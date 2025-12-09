Фильм «Возвращение Мендыша» выйдет в прокат 26 февраля

26 февраля 2026 года в широкий прокат выйдет полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Возвращение Мендыша», режиссер-постановщик Павел Игнатов. Дистрибьютором картины выступает ООО «Центр кино». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Сюжет фильма основан повествует о случайном перемещении молодого пацифиста и уклониста в разгар Великой Отечественной войны. Ему предстоит столкнуться с лицом войны, проживая временную петлю раз за разом, превозмогая тяготы и лишения, пока он не осознает чувство долга перед предками и Родиной и не поможет сохранить память о герое этой войны, своего боевого товарища.

Фильм направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и укрепление межнациональных отношений народов России и Кыргызстана. Фильм является социально-значимым и рассчитан на широкую зрительскую аудиторию. Картина обладает высоким воспитательным потенциалом.

