Фильм «Анора» завоевал три награды

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Фильм «Анора» с российским актором Юрой Борисовым получил три главные награды на церемонии Independent Spirit Awards, сообщает ТАСС .

Кинокартина завоевала награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшее исполнение главной роли».

23 января Борисова номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Церемония вручения призов Американской киноакадемии запланирована на 2 марта.

Independent Spirit Awards — американская кинопремия, ориентированная на независимое кино. Ее вручают перед премией «Оскар», формально противопоставляя этой награде.

Юра Борисов родился в подмосковном Реутове, ему 32 года. Он первый истории российский актёр, номинированный на самые престижные премии «Оскар» и «Золотой глобус».