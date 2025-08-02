Фестиваль «Таврида.Арт» в Крыму впервые соберет 100 тыс участников и туристов

Седьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который стартовал 1 августа в крымской бухте Капсель, стал рекордным по количеству заявок на участие — 98 тыс. от зрителей и около 10 тыс. — от участников, сообщает «СМИ2» .

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Всего в течение 3 дней фестиваля пройдет более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству.

«Растет не только наша аудитория — каждый год мы стараемся удивлять и вдохновлять наших гостей, делаем насыщенную программу, добавляем новое и смелое, чтобы показать, на что способны молодые творцы!», — сказала гендиректор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева.

В рамках фестиваля «Таврида.Арт» пройдут театрально-цирковое шоу, первая в Крыму масштабная книжная ярмарка и съемки нескольких кино- и медиапроектов.

Только для гостей фестиваля пройдет уникальное ночное шоу электронной музыки с участием молодых диджеев из стран БРИКС — Африки, Ирана и Китая. Также выступят известные артисты: группы «Звери», «Моя Мишель», 25/17 «Пелагея», «Комната культуры», Beautiful Boys и VLADA MIRAVI.

В программе фестиваля красной нитью проходят темы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и СВО. Героические события будут отражены в музыкально-мультимедийных постановках, спектаклях, концертах, выставках детского рисунка и фотографии, а также в благотворительных акциях.

Кроме того, гостям фестиваля представят работы молодых дизайнеров и локальных брендов со всей страны. В этом сезоне в фокусе современный русский стиль: в тренде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары.

Ранее Московская область представила один из самых технологичных и творческих павильонов на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Оформление подмосковного павильона и музыкальное сопровождение на стенде было полностью создано искусственным интеллектом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.