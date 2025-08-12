Фестиваль современной культуры «Малевич» пройдет в Подмосковье 30–31 августа

30 и 31 августа в парке Малевича Одинцовского округа пройдет первый фестиваль современной культуры «Малевич», посвященный переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках фестиваля запланированы читки и перформативные практики, премьера нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде, концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, тима ищет свет, Николы Мельникова и Octo Ensemble, Глеба Андрианова и оркестра Cinematica и других музыкантов, мероприятия для детей. Фестиваль состоится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатор фестиваля — Московская областная дирекция по развитию парков. Куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец».

Фестиваль «Малевич» задуман как пространство встречи современности и наследия русского авангарда, где идеи начала XX века обретают новое звучание в искусстве, музыке, театре и образовании. Гостей фестиваля ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств», арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт.

Отдельной зоной фестиваля станет выставка образов городов Подмосковья, о которых фантазируют художники и архитекторы: Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, бюро Wowhaus, бюро «Остоженка» и другие.

Программа «Ноль форм, ноль чувств»

События программы «Ноль форм, ноль чувств» помогут зрителям по-новому взглянуть на арт-объекты парка Малевича: знакомые формы станут фоном и участниками поэтических чтений, перформансов, танцевальных практик и мультимедийных инсталляций. Куратор программы — Карина Хворостова.

Скульптура Игоря Шелковского «Человек бегущий» превратится в площадку для авангардных поэтических чтений «Победа над августом» с участием Егора Зайцева (Ерог Зайцве), Софии Петровой и Анны Потебни, а также станет пространством японской танцевальной практики буто под руководством хореографа Никиты Петрова. Объект Леонида Тишкова «Частное солнце» станет сценой для перформанса-сторителлинга «Зеленый лес — красное солнце» о художнике Михаиле Матюшине в постановке режиссера Александры Никитиной, драматург — Элина Петрова. Здесь же пройдет театрализованная читка трактата Малевича «Лень как действительная истина человечества» в четырех действиях, режиссер — Полина Кардымон, драматург — Егор Зайцев. У арт-объекта «Человек сидящий» будет представлена аудиовизуальная инсталляция от Олега Макарова, Николая Попова и инженеров Центра электроакустической музыки. Инсталляция будет работать оба дня фестиваля с 11:00 до 23:00.

Музыкальная сцена «Квадрат звука»

Музыкальная программа в течение двух дней представит разнообразные жанры — от хип-хопа и электронной музыки до джаза и современной академической сцены. 30 августа выступят Элли на маковом поле, тима ищет свет, оркестр CINEMATICA под руководством Глеба Андрианова и DJ Таня Андрианова. 31 августа запланированы выступления проекта Zventa Sventana, пианиста Николы Мельникова, джаз-бэнда Dizzy Dutch Duck и DJ Тимура Омара.

Сцена «Квадрата звука», созданная Radugadesign, станет живым супрематическим организмом, продолжая традицию авангардного жеста — разрыва с привычными формами восприятия искусства. Фиджитал-сценография соединит физические конструкции и виртуальное пространство: динамический визуальный контент, основанный на композициях Малевича 1915–1917 годов, станет не фоном, а равноправным участником действа. Лучи прожекторов продолжатся в виртуальных проекциях, тени музыкантов вступят в диалог с абстрактными формами, а цветовые плоскости запульсируют в ритме музыки.

Арт-объект Николая Полисского «Супрематический лес»

Арт-объект «Супрематический лес», созданный Николаем Полисским специально для фестиваля «Малевич», интегрирует формы супрематизма в природное окружение. Его высота превысит 12 метров, а для строительства мастера из Никола-Ленивца используют более 2000 палок орешника — материала, к которому художник часто обращается в своих проектах. Центральным элементом композиции станет черный куб — объемное воплощение «Черного квадрата» Казимира Малевича. Игра света и тени внутри куба создаст эффект глубины, притягивающий взгляд и побуждающий к более детальному рассмотрению. После завершения фестиваля объект останется в парке Малевича.

Образовательная программа «При чем тут Малевич?»

Серия открытых лекций и дискуссий познакомит посетителей с миром авангарда и его влиянием на современную культуру. Куратор программы — журналист, арт-критик Ирина Герасимова.

Искусствовед Кирилл Светляков расскажет об идеях авангарда, куратор Центра «Зотов» Дмитрий Никишов — об образах авангарда в искусстве второй половины XX–XXI веков, музейный архитектор Юлия Наполова — о связи современной архитектуры с авангардом. Креативный продюсер и со-куратор проекта «Современное искусство в парке Малевича» Ксения Новохатько поделится историей замысла и реализации экспозиции. Спикерами программы также выступят искусствовед Ирина Горлова, художник Николай Полисский, продюсер фестиваля, арт-менеджер Юлия Бычкова и другие.

Часть событий программы проходит накануне фестиваля, с 2 по 23 августа: 16 августа состоится лекция кинокритика и историка кино Максима Семенова «Киноавангард: что и в каком порядке смотреть», а 23 августа — лекция «Без четвертой стены. Русский авангард в театре» с участием Ирины Герасимовой и театрального режиссера, актера Александра Пронькина.

Детская программа «Будь как Казимир»

В течение двух фестивальных дней дети и подростки познакомятся с супрематизмом, фовизмом, конструктивизмом через лекции и практические занятия, адаптированные для аудитории от 5 лет. 30 августа в рамках серии мастерских «Раз, два, три, четыре, пять…», организованной Музеем Москвы, пройдут занятия по созданию авангардной жилетки в духе картины Казимира Малевича, супрематического коллажа и самодельных музыкальных инструментов и другие мастер-классы. Вечером Музей Москвы проведет лекцию для детей «Авангард и авангардисты» — о ключевых направлениях и развитии авангарда и абстрактного искусства. 31 августа Центр «Зотов» представит серию мастер-классов по созданию марионеток и открыток в супрематической стилистике, а также лекции о том, как говорить с детьми об искусстве и рассматривать портрет в историческом и современном контексте.

Оба дня фестиваля также будет работать беспрерывная творческая мастерская для всей семьи: 30 августа в течение всего дня участники смогут создать «супрематических спортсменов», вдохновленных живописью Малевича, а 31 августа — картонную посуду в духе супрематизма.

На территории фестиваля для гостей будут работать арт-маркет «Супрематизм вещей» и фуд-корт. Вход на фестиваль свободный, необходима предварительная регистрация на события образовательной программы и программы «Ноль форм, ноль чувств».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.