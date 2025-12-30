Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске собрал более 10 тыс гостей

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» проходит в Зарайске с конца ноября и уже привлек свыше 10 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля «Перезагрузка» в Зарайске открыты три выставки современного искусства. Экспозиция «Дом от погреба до чердака» размещена в арт-пространстве «ЦЕХЪ» на улице Красноармейская, 38. Выставки «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска» проходят в историческом доме поэта Григория Мачтета на улице Советская, 29/29. На фасаде «ЦЕХЪ» представлен стрит-арт объект художника Napasio.

Выставочную программу дополняют мастер-классы и лекции от художников и представителей креативных индустрий, которые проходят по выходным. В январские праздники запланировано 18 мастер-классов для всей семьи: участники распишут «птицу счастья», создадут рождественские подсвечники и чайные купажи, а также нарисуют зимние пейзажи Зарайска и освоят техники коллажа и оттиска.

7 января в 19:00 в арт-пространстве «ЦЕХЪ» состоится фортепианный концерт неоклассического композитора и пианиста Димы Устинова, который посвятил Зарайску одноименный музыкальный альбом. Фестиваль продлится до 9 января. Подробности и регистрация доступны на сайте https://zaraysk-art.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.