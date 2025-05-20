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Фестиваль кино «RT.Док: Время наших героев» стартовал в Республике Сербской

В Республике Сербской начался фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», сообщает RT .

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и советник президента Милорада Додика Желько Будимир лично присутствовали на церемонии открытия мероприятия. Как уточнил советник, западным СМИ не удалось дезинформировать его народ о СВО.

Также известно, что на фестивале собрались представители дипломатических кругов, общественники и сербские ветераны. А местные артисты представили в своем исполнении легендарную песню «Катюша».

Стоит отметить, что сегодня 20 мая в Баня-Луке в культурном центре «Банский двор» состоится показ пяти документальных фильмов. Вход на территорию фестиваля для всех желающих бесплатный.