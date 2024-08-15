Фестиваль православной казачьей культуры пройдет в Химках 17 августа

В поселке Лунево городского округа Химки пройдет фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас» 17 августа в 13:00 на стадионе спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе — выступления творческих коллективов, различные конкурсы, спортивные соревнования и тематические мастер-классы. Вход будет свободным для всех желающих.

«В Химках стартует цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Одним из них станет фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Это прекрасная возможность провести день в кругу близких, насладиться музыкой, искусством и традиционной кухней», — рассказала лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Праздник начнется с молебна, в ходе которого будет освящен мед. Затем гости смогут понаблюдать за зрелищной работой кузнецов. В концертной программе фестиваля будут представлены различные творческие номера — от казачьих песен до современных интерпретаций.

«Главным событием фестиваля станет конкурс пирогов под названием «Казачья стряпуха». Участники состязания покажут свое кулинарное мастерство и поделятся секретами приготовления традиционных блюд», — дополнила общественник.

На фестивале православной казачьей культуры «Медовый спас» будут работать художники, создающие живописные картины прямо на глазах у публики. Жителям и гостям города также расскажут интересные факты о различных видах декоративно-прикладного искусства, в том числе о резьбе по дереву, плетении и вышивке.

Любителей активного отдыха будут ждать разнообразные спортивные соревнования — по армрестлингу, перетягиванию каната и «городкам». Кроме того, на фестивале проведут мастер-класс по фланкировке — искусству виртуозного владения шашкой.

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