Фестиваль народных промыслов и ремесел пройдет в Шатуре 17 августа

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый» состоится 17 августа в селе Кривандино в городском округе Шатура, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Целью фестиваля является возрождение народных традиций, их популяризация, а также продвижение ценности ручного творческого труда. Организаторы стремятся привлечь внимание к сохранению и развитию традиционной народной культуры и приобщить подрастающее поколение к ее истокам.

Свое творчество в рамках фестиваля продемонстрируют около 150 мастеров из разных регионов России. Гости смогут ознакомиться не только с народными промыслами, но и с предметами декоративно-прикладного творчества. При этом организаторы программы подготовили мастер-классы по плетению из бумажной лозы, работе с глиной и с полимерной глиной, росписи по дереву и многому другому.

Начало программы в 10:00. Вход свободный. Подробности на главном информационном туристическом портале Подмосковья. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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