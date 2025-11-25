Фестиваль народной песни ждет гостей в Балашихе 30 ноября

30 ноября в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в округе Балашиха состоится Московский областной фестиваль‑конкурс исполнителей народной песни «Песня — звонкое чудо России», приуроченный к 125‑летию со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль призван сохранить и популяризировать традиции русского народного пения, открыть новые таланты и укрепить культурные связи между муниципалитетами Подмосковья.

В фестивале примут участие порядка 400 исполнителей из 16 муниципалитетов региона: Подольска, Мытищ, Люберец, Балашихи и других. В конкурсных отборах примут участие 27 солистов, 21 вокальный ансамбль и 12 хоровых коллективов.

В составе жюри конкурса — признанные мастера народного пения и педагоги: народная артистка РФ, профессор кафедры «Народное пение» Государственного музыкально‑педагогического института им. М. М. Ипполитова‑Иванова, Надежда Крыгина; лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат I премии Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Л. А. Руслановой, руководитель Образцового детского фольклорного ансамбля «Затейники» Ирина Сальникова; солист Государственного академического орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, заслуженный работник культуры РФ Николай Болотин.

Из года в год участники фестиваля демонстрируют богатство народной песенной традиции и преемственность поколений в исполнительском искусстве. Фестиваль предоставляет площадку для профессионального роста молодых вокалистов и укрепляет межрегиональное культурное сотрудничество.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.