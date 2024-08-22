Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» состоится 24 августа в Подмосковье

24 августа Подмосковье представит свой культурно-туристический потенциал в рамках московского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Мероприятие «Подмосковье — область впечатлений» состоится на ВДХН, сцена № 1 возле 4-го Каменского пруда с 10:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей познакомят с многообразием досуга в Подмосковье через мастер-классы и развлекательную программу. Информация, полученная на событии, позволит спланировать путешествие по достопримечательностям Московской области. Свои программы представят Серпухов, Дмитров, Солнечногорск и Коломна.

В рамках знакомства с Серпуховом пройдут консультации посетителей, презентация туристической полиграфии. Серпуховский историко-художественный музей проведет мастер-классы по рисованию кофе и вином, по созданию картины по мотивам натюрморта Н. С. Гончаровой «Георгины». Представители музея проведут занятие «Сказка о русском импрессионисте». Состоятся презентации гастрономических брендов муниципалитета. Также гости смогут принять участие в познавательной викторине «Кто хочет стать туристом Города С?» и получить памятные подарки.

Дмитров представит концертную программу местных творческих коллективов, которая начнется в 12:00. Перед зрителями выступят образцовый коллектив «Ансамбль танца «Сюрприз», образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Задумка», образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль «Задоринка», народный коллектив «Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники». Костюмированное представление об интерактивных программах покажет музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Солнечногорск также представит свои гастрономические бренды и проведет викторины и лотереи, где будут разыгрываться сертификат на двоих на посещение улиточной фермы SolEcoSnails и сертификат на проживание в экодеревне «Бабин двор». Для детей и взрослых проведут мастер-классы по живописи и изготовлению тарелок из гипса.

Музей-заповедник «Коломенский кремль» представит игру для детей и взрослых «Построй Коломенский кремль» с использованием части 3D-макета Коломенского кремля XVI века, мастер-класс «Карта древней Коломны», на котором участники с помощью создания карты старинной Коломны познакомятся с историей города, его устройством, названием улиц и городскими легендами. Гостям предложат на время стать археологами и в ходе игры «Мамонтовый след» откопать и собрать полный скелет динозавра, а также найти настоящий зуб мамонта.

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