Фестиваль «Курская дуга» пройдет в Сергиевом Посаде 13 октября

В Сергиевом Посаде 13 октября в культурном центре «Елизавета Мамонтова» состоится большой театрализованный патриотический гала-концерт Межрегионального конкурса-фестиваля хореографического искусства «Курская дуга». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии примут участие 7 хореографических коллективов из приграничных районов Курской, Белгородской, Липецкой и Воронежской областей.

Жители и гости Сергиево-Посадского округа могут поддержать юных участников конкурса, а также принять участие в патриотическом флешмобе в поддержку участников специальной военной операции.

Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Курская дуга» должен был пройти во Дворце культуры имени Винокура в августе в г. Курск. Однако из-за трагических событий в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Было принято решение перенести мероприятие в Сергиево-Посадский г. о.

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