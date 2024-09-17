Фестиваль искусства «Живописный парк» прошел в Солнечногорске

Общеобластное событие «Живописный парк» провели под открытым небом в городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Его гости участвовали в пленэре, игровой программе и конкурсах, оценивали выставки и многое другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке за памятником Лермонтову оркестр Солнечногорской детской школы искусств выступил с концертом «Симфонии осени». Для ценителей моды состоялся показ-дефиле шалей мастерицы Полины Утебаевой. Моделями выступили участницы школы «Леди Винтаж» проекта «Активное долголетие».

Художники Солнечногорья провели пленэр «Парковый пейзаж» и представили заключительный вернисаж творческого проекта «По дороге к озеру» под кураторством Любови Рябовой. Зрители увидели работы Ольги Виноградовой, Александры Ермаковой, Марины Перехрест, Дарьи Бусыгиной других. Заслуженный художник РФ Роман Фашаян высоко оценил проект и провел анализ творческих работ участников пленэра.

На ярмарке мастеров показали уникальные изделия ручной работы, а все желающие смогли запечатлеть памятные моменты в фотозоне.

«Событие прошло в парках по всему Подмосковью. В Солнечногорске оно получилось по-особенному душевным и охватило многие виды искусства: живопись, фотографию, музыку. Каждый мог попробовать себя в творческой деятельности или просто насладиться красотой произведений наших мастеров, художников и исполнителей», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.