Фестиваль искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске продлится до 12 января

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске пройдет до 12 января 2025 года. С 18 ноября уже работают две локации фестиваля. Это арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Цехъ» — это новое арт-пространство фестиваля, его центральная точка. По задумке организаторов оно должно стать символом перезагрузки Зарайска. Здесь развернута площадка для интерактивных инсталляций, выставочных проектов, объединяющих традиции, VR-реальности и диджитал-искусство, для культурно-просветительских программ от спикеров фестиваля. Также на этом пространстве открыто кафе, где можно будет попробовать гастрономические бренды Подмосковья.

В еще одной локации фестиваля — доме писателя, революционера-народника, поэта и журналиста Григория Мачтета — работает выставка, организованная ASKERI GALLERY, в экспозиции которой — 250 работ 50-ти художников. Среди них есть ведущие мастера с международной репутацией, а также молодые авторы с большим потенциалом. Посетителей также ждут мастер-классы и лекции от авторов-участников. Здесь также будет работать библиотека от партнеров и точка для буккроссинга.

Как напомнили в министерстве культуры и туризма Московской области, Дом Мачтета стал наиболее популярным местом первого фестиваля современного искусства «Между прошлым и будущим», который прошел в Зарайске год назад. Тогда эту локацию посетило более 5 тысяч человек.

Начиная с 23 ноября заработает обширная творческая и просветительская программа. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от художников, лекции от организаторов фестиваля и приглашенных спикеров, среди которых авторитетные искусствоведы и специалисты по искусству, публичные обсуждения тем, связанных с искусством и культурой, и многое другое.

Подробную информацию о мероприятиях и локациях фестиваля смотрите на сайте «Перезагрузки. 2.0».

Куратор фестиваля — продюсер российских и международных проектов Марина Глухова (Марисабель): визионер, performance-практик модуля «Культурный код» в бизнес-школе «Сколково», создатель международной лаборатории смыслов Laboratory АВС.

Куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства Полина Аскери. Основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24. Автор цикла лекций о современном искусстве в ведущих российских вузах (МГИМО, ВШЭ, Школа Дизайна, Сколково). Регулярный спикер международных форумов.

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Фестиваль современного искусства в Зарайске «Перезагрузка. 2.0» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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