Фестиваль «Хрустальный лед» завершится 23 февраля в Сергиевом Посаде и Пушкино

Финал областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха пройдет 23 февраля в Сергиевом Посаде и Пушкино, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заключительный отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед» состоится 23 февраля в 12:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. В нем примут участие фигуристы-любители, лучшие из которых выступят на гала-концерте.

Гала-концерт пройдет в этот же день в 16:00 в Центральном парке города Пушкино. Зрителей ждут выступления конкурсантов и ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессиональных фигуристов и звезд фигурного катания.

Выступления участников оценят чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров. Организатором фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Подробности размещены на сайте Хрустальныйлед.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.