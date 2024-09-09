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Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в округе Пушкинский

Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» завершится 14 сентября масштабным гала-концертом. Мероприятие пройдет в округе Пушкинский в городском парке Ивантеевка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцену выйдут финалисты проекта — 39 команд из 37 городских округов и 1 коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий. Они поборются за звание лучшего танцевального коллектива Подмосковья.

Оценивать выступления конкурсантов будут заслуженный артист России и худрук проекта Егор Дружинин и хореограф, режиссер-постановщик Игорь Рудник. В концертной программе также примут участие профессиональные танцоры и артисты российской эстрады. Ведущим гала-концерта станет актер кино и телевидения Михаил Башкатов.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Московской области. Главный организатор проекта — АНО «МосОблПарк».



Подробнее о программе — на сайте городтанцует.рф.

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