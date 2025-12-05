Фестиваль «Голоса сердец» завершился в Пушкинском округе Подмосковья

Фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец» прошел в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкинском округе. В этом году на участие поступило 204 заявки из 39 муниципалитетов, 41 участник стал лауреатом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Пушкинском городском округе завершился X Московский областной фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец». Мероприятие прошло на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. В этом году на конкурс поступило 204 заявки из 39 муниципальных образований региона.

За десять лет фестиваль стал значимой площадкой для поддержки творческого развития детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участников оценивало жюри под председательством Анатолия Цепа, вице-президента Российского духового общества.

Конкурс проходил по шести номинациям: инструментальное и сольное исполнительство, ансамбли, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово. Лауреатами первой степени стали представители Сергиево-Посадского, Раменского, Талдомского, Красногорского, Пушкинского, Коломенского, Одинцовского, Щелковского, Подольского и Орехово-Зуевского округов.

Для гостей работали интерактивные площадки, а Московская областная филармония представила спектакль «Баллада о маленьком буксире». Организаторами фестиваля выступили Московский областной музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева и региональный центр «Камертон» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.