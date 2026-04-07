Фестиваль «Белоозерская весна-2026» завершился в Воскресенске

Фестиваль проходил в течение двух дней и объединил чтецов и театральные коллективы из разных муниципалитетов. На сцене представили спектакли и литературные композиции, участники продемонстрировали актерское мастерство и сценическую речь.

Члены жюри Мария Оссовская и Борис Домнин провели для конкурсантов мастер-классы. Участники выполняли практические упражнения, работали над выразительностью и учились глубже чувствовать текст.

Организаторы поблагодарили за поддержку начальника отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации городского округа Воскресенск Михаила Павлова, директора МУ «Культурно-досуговый центр» Ольгу Якимову и руководителя Воскресенского отделения ассоциации ветеранов СВО Олега Стегуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.