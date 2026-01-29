Федор Бондарчук в Госдуме выступил против огульной критики детского кино

На круглом столе, посвященном российскому кинематографу, актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук осудил «огульную» критику в адрес современных детских и сказочных фильмов. Он подчеркнул, что для объективной оценки необходимо быть экспертом, поскольку кино — «очень сложная индустрия», сообщает РБК .

Бондарчук напомнил о трудных этапах, которые пережила отечественная киноиндустрия: десять лет «забвения» после 1990-х, жесткая конкуренция с голливудскими блокбастерами после 2004 года, пандемия и уход с рынка западных кинокомпаний. По его словам, именно в этот период возник запрос на национальных героев.

«Когда наши дети смотрят и любят российские сказки… это же радость великая», — заявил он, упомянув в числе примеров «Чебурашку» и «Буратино», в котором выступил продюсером.

Продюсер также отметил, что после ухода международных студий заполнять кинозалы и привлекать зрителей пришлось за счет отечественных картин при поддержке Фонда кино.

Мнение Бондарчука не разделили некоторые депутаты. Например, Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду») заявил, что его ученик, режиссер «Чебурашки 2» Дмитрий Дьяченко, искажает в фильмах смысл русских сказок. Критику также высказали депутаты Дмитрий Певцов и Иван Мусатов.

Фильмы «Чебурашка 2» и «Буратино» стали лидерами новогоднего кинопроката. По данным на конец января, сборы первой картины превысили 5,7 млрд рублей, второй — 2,3 млрд рублей.

