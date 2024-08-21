Фарфоровый фестиваль «Агашка» пройдет в Подмосковье 24 августа

На фестивале пройдет карнавальное шествие Фарфоровой королевы и ее свиты по улицам города. При этом гости смогут принять участие в мастер-классах по дулевской росписи и созданию скульптур. Для детей организуют детскую анимационную программу «Агашка-путешественница» и иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза».

Украшением праздника станут фарфоровые свадьбы — церемонии бракосочетания супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни. Гости также примут участие в конкурсе костюмов в стиле дулевского фарфора, в конкурсе работ декоративно-прикладного творчества и в художественном конкурсе «Фарфоровое диво».

В рамках фестиваля будут организованы экскурсии в Музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий дулевского фарфора. Помимо этого, всех гостей фестиваля ждут гастрономические впечатления — дулевский чай и уникальные булочки «агашки». Завершится мероприятие праздничным концертом.

Фестиваль «Агашка» — обладатель гран-при на Всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2017 году, а также бронзовый призер в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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