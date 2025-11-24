«Фандом Фест» «ВКонтакте» в Москве посетили 15 тысяч поклонников поп-культуры

«Фандом Фест» от площадки «ВКонтакте» собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. Все билеты были распроданы до начала мероприятия, сообщает пресс-служба VK .

Все билеты на фестиваль были проданы заранее. На главной сцене выступили группы EVERGLOW, DKB, The Last Live, Nomads, WEIYI и певец КАЙ.

Хедлайнеры EVERGLOW исполнили свои хиты и объявили о туре по России в 2026 году. Группа также создала официальную страницу во «ВКонтакте». Корейский бойз-бэнд The Last Live дебютировал на международной сцене, представив новые песни. Первый альбом коллектива выйдет в декабре. КАЙ из Китая презентовал авторскую песню и отметил, что Россия вдохновляет его на творчество.

На фестивале эксклюзивно показали фрагменты фильмов «Буратино» и «Возвращение в Сайлент Хилл». Saikono анонсировал пятую главу хоррор-игры «Зайчик» с релизом 5 декабря и рассказал о планах выпустить приквел в формате манги. Создатели сериала «Вампиры средней полосы» представили трейлер финала третьего сезона, премьера которого состоится в феврале 2026 года.

Гости фестиваля встретились с актерами и авторами популярных фильмов и сериалов, а также с известными блогерами и художниками. На мероприятии прошли конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ, победители которых разделили призовой фонд в 1,1 млн рублей.

Для посетителей с инвалидностью организаторы оборудовали подиум и пандусы, а выступления артистов впервые переводились на русский жестовый язык. «Фандом Фест» от «ВКонтакте» проводится ежегодно с 2023 года и собирает поклонников косплея, гейминга, кино, комиксов и других направлений поп-культуры.