Эвелина Бледанс рассказала, какие подарки злят ее 8 Марта

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс заявила, что худший подарок на 8 Марта — это вещь, на которой сэкономили. По ее словам, лучше вовсе отказаться от презента, чем дарить безвкусную безделушку, сообщает Общественная Служба Новостей .

Бледанс считает, что ценность подарка определяется не стоимостью, а его уникальностью. По мнению актрисы, даже недорогое украшение может стать особенным, если оно сделано на заказ и не имеет аналогов.

«Знаете, я давно пришла к такому мнению, что лучший подарок — это тот, который не имеет аналогов. Например, классно, когда мужчина может заказать для своей подруги, мамы или жены уникальное кольцо, пусть оно будет не из драгметалла, но зато будет эксклюзивным. Вот это уже ценный подарок! А какой-нибудь набор посуды из масс-маркета, который сможет заказать или купить любой — это уже не интересно, и такой подарок мне бы, например, испортил настроение», — сказала Бледанс.

Актриса также отметила, что не ждет сюрпризов от мужчин. Лучшим подарком она считает отдых, который способна организовать себе самостоятельно.

«У меня ожидается неделя ретритов и отдыха. Сначала, правда, закончу пару проектов, а потом уже можно отправляться на отдых. И в целом удивить меня подарком способна я сама, потому что уж я точно на себе экономить не буду», — подчеркнула она.

