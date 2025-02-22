«Это кавер»: мать исполнительницы «Сигма Боя» не имеет претензий к военному хору

Мама одной из исполнительниц популярной композиции «Сигма Бой» Алина Янковская заявила, что не увидела пропаганды в военной кавер-версии песни в исполнении Московского военного хора, сообщает «Подъем» .

«Мне понравилось. Марии показала, ей тоже понравилось. Любое творчество имеет право на жизнь. Они сделали в такой версии», — рассказала Янковская.

Она подчеркнула, что не имеет претензий к хору, так как «каждый автор может по-своему видеть материал» при создании и исполнении кавер-версии песни.

Янковская не считает, что военный хор создал «пропагандистскую» версию песни, однако отметила, что авторы оригинального «Сигма боя» не имеют к каверу никакого отношения.

Ранее Московский военный хор в преддверии Дня защитника Отечества представил военную версию популярного трека Sigma Boy в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой (Бэтси) и 12-летней Марии Янковской. Хор поет про участниках СВО, которые скоро вернуться с победой.