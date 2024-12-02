Это был очень сложный год: певец SHAMAN рассказал о работе и личной жизни

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал, что в его жизни был очень сложный год: он развелся с супругой и потерял несколько близких друзей, передает корреспондент РИАМО.

«Високосный год был очень сложным для меня. Потому что в этом году для было очень много потерь. Умер мой художник по свету, я развелся с супругой. Недавно умер мой руководитель пресс-службы Антон Землянский. Непростой год, но все, что не убивает, делает нас сильнее. Дотянем этот год, и думаю, следующий год будет лучше», - рассказал SHAMAN.

Встреча с певцом проходила в Доме правительства Московской области в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что встречи молодежи с лидерами общественных мнений нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.