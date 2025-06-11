Эстонский Русский театр сменил название на «Сюдалинна»

Единственный в Эстонии профессиональный русскоязычный театр сменил название с «Vene Teater» (Русский театр) на «Südalinna Teater» (Театр Сюдалинна), сообщает РБК .

Решение, принятое советом театра, ожидает лишь формального утверждения министром культуры.

«Это стратегическое решение, продиктованное внешними обстоятельствами. Сегодня название „Русский театр“ вызывает отторжение у части общества», — пояснила директор Анне-Ли Пяйв.

При этом она подчеркнула, что переименование не означает отказа от русской культуры: новый сезон откроется тургеневскими «Отцами и детьми», а язык постановок останется русским.

Финансовые последствия оказались болезненными: государственное финансирование сократят на 15%, переведя театр на модель региональных учреждений, несмотря на его столичный статус и зрительный зал на 620 мест.

Ситуация отражает общую тенденцию в Прибалтике — годом ранее Вильнюсский русский драматический театр был переименован в Старый театр. При этом театр Сюдалинна остаётся единственной из 61 профессиональной сцены Эстонии, где спектакли идут на русском языке — родном для 380 тысяч жителей страны.