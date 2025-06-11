Эстонский Русский театр сменил название на «Сюдалинна»
Единственный в Эстонии профессиональный русскоязычный театр сменил название с «Vene Teater» (Русский театр) на «Südalinna Teater» (Театр Сюдалинна), сообщает РБК.
Решение, принятое советом театра, ожидает лишь формального утверждения министром культуры.
«Это стратегическое решение, продиктованное внешними обстоятельствами. Сегодня название „Русский театр“ вызывает отторжение у части общества», — пояснила директор Анне-Ли Пяйв.
При этом она подчеркнула, что переименование не означает отказа от русской культуры: новый сезон откроется тургеневскими «Отцами и детьми», а язык постановок останется русским.
Финансовые последствия оказались болезненными: государственное финансирование сократят на 15%, переведя театр на модель региональных учреждений, несмотря на его столичный статус и зрительный зал на 620 мест.
Ситуация отражает общую тенденцию в Прибалтике — годом ранее Вильнюсский русский драматический театр был переименован в Старый театр. При этом театр Сюдалинна остаётся единственной из 61 профессиональной сцены Эстонии, где спектакли идут на русском языке — родном для 380 тысяч жителей страны.