«Эпштейна мало?»: общественник предложил сменить «Сигма-бой» на песни о Родине

Общественник Павел Болоянгов считает, что вместо подросткового хита «Сигма-Бой» (Sigma Boy) «из каждого утюга» должны звучать его песни про Родину или романтические композиции, где нет пропаганды пороков, сообщает «Подъем» .

«Это (песня Sigma Boy — ред.) развращение, растление, вовлечение во взрослые отношения. Это противно. Плюс ранняя сексуализация. Все, кто эти песни пишут и продвигают, это враги. Зачем вы сексуализируете детей, для чего? Вам Эпштейна мало?» — сказал Болоянгов.

Он уверен, что подобные хиты должны быть запрещены и тщательно вычищены. Для этого следует принять соответствующий закон. Тем, кто написал «такую гадость», нужно давать 15, а лучше 25 лет тюрьмы.

«А для чего в Советском Союзе ограждали молодежь от этой гадости-то: всех этих „Битлз“ и так далее, хиппи, наркотизация молодежи произошла какая перед этим. Поэтому я предложил пропаганду исполнителей таких песен приравнять к пропаганде нацизма», — добавил общественник.

Вместо популярных подростковых хитов Болоянгов предложил транслировать его песню «Овеяна славой Отчизна», ее тоже исполняют дети. Также можно крутить романтические композиции, например, как песня «Самая любимая» группы «Челси», но в ней следует заменить строчку про сигарету на вариант со штангой и «постучал по мешку». А вот романтизировать пороки в песнях нельзя.

По его мнению, если вставить в песни словам про спортзал и что-то прикольное, то можно получить другую молодежь очень быстро.

Еще Болоянгов считает, что детей с девиантным поведением (например, малолетних проституток, бандитов и убийц) следует изолировать от общества в спецшколы.

Ранее Болоянгов сказал, что одним из действенных методов борьбы с зависимостью от спиртного могло бы стать заключение в тюрьму за систематическое распитие алкоголя с последующей оплатой счетов за содержание и лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.