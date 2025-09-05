Экспозиция «Город имен» открылась в главном музее Ямала

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа, где насчитывается свыше 150 улиц и переулков, историю их названий исследовали специалисты музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского. Главный музей Ямала 5 сентября представил новую экспозицию под названием «Город имен». Эта выставка приурочена к 430-летнему юбилею Салехарда, празднование которого состоится уже через неделю, сообщает «Север-Пресс» .

Об экспозиции рассказал ее автор — заведующий отделом художественного проектирования и дизайна музейно-выставочного комплекса Сергей Баранов. По его словам, первые улицы с отдельными названиями возникли в городе в 1920-х годах. До этого момента в Обдорске как таковых улиц не существовало, а были лишь отдельные хутора — остяцкий, зырянский и др.

«Название города тоже менялось — разные народы называли его по-разному. Реки, озера на территории Салехарда имеют свои названия. Почему их так назвали, мы тоже рассказываем. Тема необъятная, но самые ключевые места мы попытались представить. Например, улица Королева, оказывается, названа не в честь знаменитого советского конструктора ракет, а в честь революционера Владимира Королева. Он устанавливал советскую власть в Обдорске и погиб в 1921 году. Или улица Попова — это не изобретатель радио, а Василий Попов — герой гражданской войны, погиб на территории нынешнего ХМАО», — поделился Баранов.

По информации, предоставленной музейным работником, в Салехарде есть 12 улиц, носящих имена литераторов. При этом 9 из них — это писатели и поэты XIX века. Среди них отсутствуют такие известные имена, как Лев Толстой, Антон Чехов и Федор Достоевский. Однако присутствует малоизвестный поэт Алексей Кольцов. Из авторов XX века улицы были названы только в честь Владимира Маяковского, Максима Горького и Николая Островского. Нет ни одной улицы, названной в честь художника или композитора, за исключением автора гимна Ямала Юрия Юнкерова.

Также примечателен тот факт, что из такого большого количества улиц только двум присвоены женские имена — Зои Космодемьянской и Любови Баженовой. Баранов считает, что это несправедливо. На Ямале работало много женщин, достойных увековечивания на карте города, подчеркнул автор экспозиции.

Самым необычным названием улицы в Салехарде Баранов считает Уфан. В действительности это аббревиатура, обозначающая Уральский филиал академии наук. Там жили ученые, занимавшиеся исследованиями Ямала во времена 501-й стройки.

Выставка «Город имен» будет открыта для посещения с 5 сентября по 1 октября 2025 года.