Экс-участник Bad Boys Blue Кевин Маккой готов выступить в РФ за 15 тыс евро

Исполнитель хита You’re a woman и бывший участник коллектива Bad Boys Blue Кевин Маккой прибыл в Россию 27 февраля, где планирует остаться до середины марта. Он готов выступить в РФ за 15 тысяч евро, сообщает Baza .

За время пребывания в РФ Маккой планирует дать два концерта, один из них будет частным мероприятием. За появление на частной вечеринке команда Маккоя просит 15 тысяч евро (1 380 600 рублей в пересчете по курсу от 28.02.25 — ред.), при этом организаторы должны обеспечить полный пакет услуг: оформление виз, авиабилеты, размещение в отеле и транспортное обслуживание для всех участников группы.

В райдере артиста есть особое требование — строгий запрет на совместное употребление алкоголя с гостями мероприятия. Певец, известный также как продюсер и композитор, строго придерживается профессионального подхода к выступлениям. Такой пункт добавили из-за того, что в прошлом гости концертов часто пытались споить артиста.

Согласно требованиям райдера, администрация заведения обязана обеспечить изоляцию Маккоя от других посетителей во время его трапез, будь то обед или ужин.