Экс-муж певицы Кати Лель без вести пропал в Ницце

Бывший муж певицы Кати Лель Игорь Кузнецов около месяца назад перестал выходить на связь с близкими и друзьями. По неофициальной информации, мужчина утонул на отдыхе в Ницце, сообщает сайт MK.Ru .

«После развода с Катей Игорь ушел из публичного пространства. В апреле он находился в Ницце и, как говорят, утонул. Это случилось в середине месяца. Он действительно ни с кем не выходит на связь все это время. Его близкие не могут найти себе места от горя», — сообщили журналистам знакомые со сложившейся ситуацией.

По данным осведомленных источников, Лель знает, что Кузнецов перестал выходить на связь. У бывших супругов есть общая дочь Эмилия, которой в апреле 2025 года исполнилось 16 лет.

По словам сестры Кати Лель Ирины, которая также является директором певицы, оперативные службы продолжают искать пропавшего в Ницце Кузнецова. Поиски тела в море уже были, но не дали никакого результата.

Лель и Кузнецов поженились в 2008 году, в 2009 году у них родилась дочь Эмилия. В 2023 году пара развелась. По слухам, причиной распада семьи стали проблемы с алкоголем и измены.

Ранее Катя Лель сообщила, что сама едва не погибла в отпуске на Бали. Певица отдыхала на острове, когда на него обрушился сильный ураган.