Егорьевске студенты стали победителями международного конкурса «Золотая лира»

Руководитель коллектива, преподаватель колледжа педагогики и искусства Альбина Назарова предложила студентам участвовать в номинации «Спектакль». На суд жюри была представлена запись экзаменационной работы студентов отделения «Педагогика дополнительного образования в области сценической деятельности» — спектакль «За двумя зайцами» по пьесе А. Н. Островского. Молодые актеры подняли на сцене острую проблему: деньги или любовь — что важнее?

«Постановка бессмертной комедии классика, основателя русского театра, заслужила высокую оценку строгого жюри, и коллектив был награжден дипломом лауреата 1 степени, а преподавателю направили благодарственное письмо за участие в проекте и подготовке победителей конкурса. Гордимся нашими студентами!» — сказала директор колледжа педагогики и искусства Рузанна Сафонова.

Таким победам всегда сопутствует усердная работа и увлекательный репетиционный процесс. Студентов данного отделения в колледже называют «сценистами», потому что большую часть обучения они проводят на сцене, тренируя актерские навыки — сценическую речь, сценическое движение, актерское мастерство. Студенты ставят немало спектаклей в течение года, включая экзаменационные постановки, литературно-музыкальные композиции в рамках тематических встреч.

«Готовили пьесу чуть больше полугода. Во время репетиционного процесса, было много интересных моментов: поскольку действие пьесы происходило 200 лет назад, в сценарии попадалось много устаревших слов, которые нам с ребятами пришлось «расшифровать», чтобы понять их смысл. Одним из самых запоминающихся моментов репетиций стал подбор и поиск костюмов, декора и предметов того времени! Что-то делали своими руками, что-то искали дома. Когда узнали, что мы стали лауреатами 1-й степени, конечно же почувствовали прежде всего радость и счастье, так как наша работа прошла не зря!» — делится студент 3 курса колледжа педагогики и искусства Кирилл Бахнаков.

Спектакли в колледже проводятся не только в рамках конкурсов и экзаменов. Некоторые постановки может посмотреть любой желающий. Так зритель увидел «Райские врата», «Дядюшкин сон», «Военный путь» — авторская постановка студенческого театра и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.