Его могли спасти: экс-жена раскрыла настоящую причину смерти Паши Техника

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер из-за действий нелегальных «прокапщиков», которые ставили ему капельницы с неизвестными препаратами. Такое заявление сделала экс-супруга музыканта Ева Карицкая (Карина Мельничук) на пресс-конференции партии «Новые люди», посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс».

Бывшая жена рэпера рассказала, что за считанные дни до смерти Ивлеву вызывали не скорую помощь, а «черных прокапщиков». По ее словам, это люди, которые нелегально работают в медицинских учреждениях и пытаются помогать пациентам с помощью капельниц. В ситуации с Техником «прокапщики» не могли адекватно оценить состояние рэпера и вводили ему неизвестные препараты, что привело к смерти музыканта, уверена Карицкая.

По словам экс-жены Ивлева, на протяжении трех дней к музыканту приезжали «медики» без необходимого оборудования, которые вводили ему «непонятные, скажем так, вещества».

«И на протяжении трех дней, к сожалению, они (окружение рэпера в Таиланде — ред.) сами принимали решение, то есть без ведома родственников, вызывать каких-то нелегальных прокапщиков, что привело его к гибели», — сказала Карицкая.

Бывшая жена Техника добавила, что рэпера могли спасти, если бы вовремя вызвали скорую помощь, а не «прокапщиков».

Покойный лидер рэп-группы Kunteynir Паша Техник умер в Таиланде 5 апреля. В официальном заключении от тайских врачей говорилось, что рэпер ушел из жизни из-за легочной инфекции, утверждал его бывший менеджер Марк Яровный.