Ефремов и Кругликова после развода будут делить недвижимость на 200 млн рублей

Артист в 2011 году купил шестикомнатную квартиру площадью около 150 кв. м в историческом доме в Плотниковом переулке. Сейчас она стоит примерно 140 млн рублей.

На экс-жену в 2019 году была оформлена квартира на Большой Никитской улице площадью 45 кв. м. Она находится в доме культурного наследия 1876 года и оценивается примерно в 40 млн рублей. Кроме того, на Кругликову в 2006 году оформили дом площадью 63 «квадрата» с участком в 6 соток в СНТ «Рябинушка» под Красногорском. Общая стоимость — примерно 20 млн рублей.

Две квартиры Ефремова, которые ему перешли по наследству, не входят в реестр совместно нажитого имущества и не будут делиться. Это 67-метровая квартира матери артиста на Никитском бульваре стоимостью около 52 млн рублей. После ее смерти Ефремов долго не мог переоформить недвижимость на себя и сделал это только в 2021 году. Второе жилье — от дяди: в 2023 году от брата матери ему досталась 123-метровая пятикомнатная квартира на Тверской улице. Она оценивается приблизительно в 90 млн рублей.

После 23 лет брака Ефремов официально развелся с пятой женой Кругликовой. Отношения пара разорвала несколько месяцев назад, а развелась только сейчас.