Дворцовый мост в Петербурге разведут под Чайковского в ближайшие ночи

В ночь с 11 на 12 июля и с 12 на 13 июля в рамках проекта «Поющие мосты» Дворцовый мост будет разведен под фрагменты музыкальных произведений Петра Ильича Чайковского в честь 185-летия великого композитора, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В эти выходные гости и жители Северной столицы получат возможность насладиться фрагментом знаменитой симфонии №4 в исполнении симфонического оркестра и отрывком одной из пьес фортепианного цикла «Времена года» — «Июль». Перед разведением моста по традиции прозвучит «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра.

Звуковое шоу проводится изданием «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года. Во время шоу симфонический оркестр исполнит музыку петербургских и ленинградских композиторов.

С момента запуска шоу его посетили уже 20 млн человек. В 2023 году проект вошел в топ-25 Единого календаря событий комитета по развитию туризма, а в прошлом году Дворцовый мост «пел» 46 ночей, также были показаны 24 лазерные проекции и сыграно более 500 минут классической музыки.